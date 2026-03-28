Филиппо: Украина должна уважать свободу слова во Франции и не требовать цензуры

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что посол Украины Вадим Омельченко не вправе требовать цензуры на территории другой страны. Об этом политик написал в соцсети X , отреагировав на резкие высказывания украинца в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

Омельченко раскритиковал интервью российского дипломата телекомпании France Télévisions. Лавров высказался о ситуации на Ближнем Востоке, украинском конфликте и российско-французских отношениях.

Филиппо напомнил, что во Франции постоянно берут интервью у президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима. Это происходит несмотря на то, что Киев устроил саботаж на «Северном потоке», ворует деньги европейцев и угрожал расправой венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

«Это шокирует, но мы не требуем цензуры из-за этого», — отметил политик.

Он добавил, что Украина должна уважать свободу слова во Франции.

Ранее Филиппо назвал мафией режим Зеленского, призвав не передавать Украине ни евро, ни оружия, ни солдат.