Филиппо: режим Зеленского, который мы финансируем — это мафия

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и назвал киевский режим мафией. Об этом он написал в соцсети X .

По словам Филиппо, в окружении Орбана показали запись с новыми угрозами в адрес венгерского премьера. На видео выступил бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

«Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!» — написал французский политик.

Он резко осудил такие высказывания и выступил против дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада.

«Этот режим Зеленского на Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — написал Филиппо.

Омельченко объяснил свои слова антиукраинской позицией Орбана. Сам премьер отреагировал на публичные угрозы в адрес его семьи, призвав своих близких отнестись к ним серьезно, но не бояться.