Во Франции остановили половину энергоблоков на АЭС из-за неожиданной проблемы

Три из шести энергоблоков крупнейшей АЭС Франции «Гравлин» остановили из-за массового нашествия медуз. Об этом сообщила пресс-служба оператора EDF.

«Наплыв медуз привел к остановке энергоблоков № 3 и № 4, что предусмотрено процедурами эксплуатации. Эксплуатационная бригада снизила на 50% мощность энергоблока №1 и остановила энергоблок №2, приспосабливаясь к ситуации в качестве превентивной меры», — отметили в компании.

Пятый энергоблок в настоящее время находится на плановом техобслуживании. На всей АЭС продолжает работать лишь реактор №6. На безопасность станции, окружающей среды и персонала ЧП не повлияло.

В августе прошлого года на этой же АЭС из-за медуз уже останавливали четыре энергоблока. Тогда на их полную очистку и перезапуск ушло около 10 дней.

Ранее туристам назвали курорты, где они могут столкнуться с медузами.