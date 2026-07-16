Во Франции одобрили закон об эвтаназии

В парламенте Франции приняли закон, легализующий эвтаназию, инициативу поддержал 291 депутат, 241 выступил против. Об этом сообщил телеканал France 24 .

Право на эвтаназию получат совершеннолетние пациенты с неизлечимыми болезнями в терминальной стадии. Главное условие — стойкая физическая или психологическая боль, которую невозможно снять существующими методами лечения.

После получения разрешения медицинской комиссии и завершения предусмотренного срока для обдумывания пациент должен самостоятельно ввести себе смертельный препарат. Медик может ввести его, только если больной по физическим причинам не способен сделать это самостоятельно.

Ранее в Нидерландах эвтаназию провели 12-летнему ребенку. По закону в этой стране процедура допускается только в случаях, если пациент испытывает невыносимую боль без надежды на улучшение здоровья.