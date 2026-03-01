«По ситуации». Трамп ушел от прямого ответа о новых ударах по Ирану

Трамп: решение о новых ударах по Ирану для смены власти приму по ситуации

Решение о дальнейших ударах по Ирану США будут принимать исходя из обстановки на месте. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в интервью The Atlantic .

Трамп ответил на вопрос журналиста о возможных бомбардировках, которые могли бы содействовать смене власти в Иране. Он дал понять, что не станет заранее заявлять о позиции по поводу дальнейших ударов и будет оценивать обстановку по мере развития событий.

«Мне нужно будет посмотреть на ситуацию в тот момент, когда это произойдет <…>. На такой вопрос нельзя дать ответ», — сказал президент.

Ранее американский лидер сообщил, что вооруженные силы США уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей и нанесли поражение военно-морскому штабу страны.