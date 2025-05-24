Во Франции объяснили отключение света во время Каннского фестиваля

Крупное отключение электроэнергии во французском регионе Приморские Альпы, где проходит Каннский кинофестиваль, вызвано действиями злоумышленников. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию.

«Крупное отключение электричества на западе Приморских Альп и в Каннах вызвано злоумышленниками», — указал источник.

В жандармерии уточнили, что на электроподстанции ночью произошел пожар, утром в субботу его ликвидировали. Также в департаменте злоумышленники подпилили опору высоковольтной линии электропередачи. Всего без света остались около 160 тысяч домов.

По данным телеканала France 3, из-за аварии на кинофестивале прервали показ фильма режиссера Оливера Лаше «Сират» (Sirat, 2025), проходивший во Дворце фестивалей и конгрессов.

Журналисты сообщали, что в Каннах не работали светофоры, лифты и интернет.