Масштабный блэкаут произошел в Каннах во время кинофестиваля
В Каннах отключились интернет, мобильная связь и электричество
Во французском городе Канны отключились интернет, электричество и мобильная связь. Об этом сообщила газета Nice-Matin.
Перебои впервые заметили около двух часов назад, теперь они затронули всю западную часть департамента Приморские Альпы. Местные власти о причинах сбоя официально не сообщали.
Работающий на месте журналист Сергей Сычев рассказал, что мобильной связи почти нет, интернет, лифты и светофоры не работают.
Также проблемы возникли на Каннском кинофестивале: гостям не удалось предъявить билеты с телефона, соединения с сетью не было. Те немногие люди, у кого интернет все же работал, поделились с остальными точкой доступа.
Несколько дней назад мобильная связь и интернет перестали работать крупных городах Испании — Барселоне, Мадриде, Малаге, Севилье и других. Вероятной причиной мог стать сбой у оператора Telefónica.