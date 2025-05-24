Масштабный блэкаут произошел в Каннах во время кинофестиваля

Во французском городе Канны отключились интернет, электричество и мобильная связь. Об этом сообщила газета Nice-Matin .

Перебои впервые заметили около двух часов назад, теперь они затронули всю западную часть департамента Приморские Альпы. Местные власти о причинах сбоя официально не сообщали.

Работающий на месте журналист Сергей Сычев рассказал, что мобильной связи почти нет, интернет, лифты и светофоры не работают.

Также проблемы возникли на Каннском кинофестивале: гостям не удалось предъявить билеты с телефона, соединения с сетью не было. Те немногие люди, у кого интернет все же работал, поделились с остальными точкой доступа.

Несколько дней назад мобильная связь и интернет перестали работать крупных городах Испании — Барселоне, Мадриде, Малаге, Севилье и других. Вероятной причиной мог стать сбой у оператора Telefónica.