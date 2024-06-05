Во Франции обиделись на слова российского дипломата о военных инструкторах на Украине

МИД Франции пригрозил российским дипломатам ответом за слова об инструкторах

МИД Франции пригрозил ответом российскому посольству в Париже за слова о французских военных инструкторах на Украине. Об этом сообщило агентство «ФрансПресс» .

Ранее официальный представитель российской дипмиссии Александр Макогонов заявил, что французские военные инструкторы, отправленные на Украину, станут законной целью для Вооруженных сил РФ.

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — прокомментировал эти слова пресс-секретарь французского МИД Кристоф Лемуан.

При этом он признался, что конкретные действия французской стороны по этому вопросу находятся на стадии обсуждений.

Ранее возле Эйфелевой башни в Париже появились пустые гробы, завернутые национальные флаги. Рядом с ними находился плакат: «Солдаты Франции, погибшие на Украине».