Во Франции обиделись на слова российского дипломата о военных инструкторах на Украине
МИД Франции пригрозил российским дипломатам ответом за слова об инструкторах
МИД Франции пригрозил ответом российскому посольству в Париже за слова о французских военных инструкторах на Украине. Об этом сообщило агентство «ФрансПресс».
Ранее официальный представитель российской дипмиссии Александр Макогонов заявил, что французские военные инструкторы, отправленные на Украину, станут законной целью для Вооруженных сил РФ.
«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — прокомментировал эти слова пресс-секретарь французского МИД Кристоф Лемуан.
При этом он признался, что конкретные действия французской стороны по этому вопросу находятся на стадии обсуждений.
Ранее возле Эйфелевой башни в Париже появились пустые гробы, завернутые национальные флаги. Рядом с ними находился плакат: «Солдаты Франции, погибшие на Украине».