Визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел неудачно, ведь он не добился ни одной поставленной цели. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в сети Х.

«Он уезжает в Киев с пустыми руками», — отметил он.

По мнению Филиппо, в рамках недели проведения Генеральной Ассамблеи ООН «ничего не пошло по плану Зеленского». В частности, украинский лидер не смог получить разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием. Кроме того, для многих стран стало очевидным поражение ВСУ в Донбассе.

Во время визита в США Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Западные СМИ отметили, что кандидат в президенты от республиканцев заявил ему о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Также президент Украины не смог убедительно объяснить причины конфликта.