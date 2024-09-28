Во Франции назвали неудачей визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел неудачно, ведь он не добился ни одной поставленной цели. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в сети Х.
«Он уезжает в Киев с пустыми руками», — отметил он.
По мнению Филиппо, в рамках недели проведения Генеральной Ассамблеи ООН «ничего не пошло по плану Зеленского». В частности, украинский лидер не смог получить разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием. Кроме того, для многих стран стало очевидным поражение ВСУ в Донбассе.
Во время визита в США Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Западные СМИ отметили, что кандидат в президенты от республиканцев заявил ему о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Также президент Украины не смог убедительно объяснить причины конфликта.
«Так получилось». Избивший пенсионерку житель Ульяновска извинился на камеру
Региональный фестиваль программирования и робототехники прошел в Мытищах
Серию взрывов в Германии связали с мафиозными разборками
Дом на колесах сгорел на севере Москвы
Гумпомощь в честь воссоединения России с 4 новыми регионами собрали в Мытищах
Операция ЦАХАЛ по ликвидации главаря «Хезболлы» попала на видео
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте