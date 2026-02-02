Экс-госсекретарь Лелуш: Европа больше всех проиграла в конфликте на Украине

Европейский союз не станет размещать своих военных для охраны украинских границ после завершения конфликта. По итогам всего кризиса именно Европа проиграла больше всех. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь французского лидера Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL .

«Послевоенный период будет очень нестабильным, ведь многие люди будут удручены территориальным разделением, особенно на украинской стороне. Я не знаю, кто будет охранять эту границу, но это точно будут не европейские войска», — сказал он.

Также политик подчеркнул, что вовлеченность Европы в украинский конфликт продемонстрировала отсутствие у западных лидеров стратегического мышления. Европейские страны, фактически, приблизились к прямому противостоянию с Россией из-за бездумного следования за администрацией США.

«Настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Мы слепо последовали за [экс-президентом США Джо] Байденом в эту войну, еще когда Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов», — сказал Лелуш.

Он отметил, что ни одна европейская страна не хочет вступать в военный конфликт с Россией.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейцы и США по глупости продвинули расширение НАТО на Украину, что обернулось катастрофой. В итоге Европа оказалась в положении, где воспринимает Россию как угрозу.