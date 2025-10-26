Конфликт на Украине может завершиться полной победой России или переговорами. Об этом заявил бывший постпред Франции при ООН и экс-посол страны в США Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.

«Я знаю только два способа положить конец войне: полная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако победа может быть только российской, она не будет украинской», — сказал политик.

По его мнению, в интересах Запада начать переговоры с Россией. Если не удастся достичь мира по текущей линии соприкосновения, то европейцы «не пойдут умирать за Украину».

Бывший постпред выразил уверенность, что администрация президента США Дональда Трампа стремится дистанцироваться от конфликта. Он назвал очевидным желание России включить Украину в свою сферу влияния.

Ране глава Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал готовиться к противостоянию с Россией. По его словам, сейчас власти республики должны увеличить военный бюджет.