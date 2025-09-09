Сегодня 18:27 Колониальный подход. За чей счет Макрон хочет решить проблемы Франции? 0 0 0 Фото: Jürgen Schwarz, L.Urman/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com / РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Отставки

Эммануэль Макрон

Европа

Евросоюз

Франция

Во Франции правительственный кризис — второй раз за 12 месяцев. Правительство Пятой республики во главе с Франсуа Байру ушло в отставку, после того как накануне парламент вынес ему вотум недоверия.

Впервые в современной истории Франции премьер-министр, заручившийся ранее доверием парламента, отправился в отставку через вотум недоверия, уточнило издание Euractiv. «Сокращение дефицита бюджета было главной целью правительства Байру. В феврале ему удалось достичь временного соглашения с социалистами. Премьер тогда воспользовался статьей Конституции, позволяющей принимать бюджет без голосования депутатов. Инициативу не поддержали», — отметили авторы публикации. Проблемы с правительством начались вследствие того, что действующий президент страны Эммануэль Макрон отказался признавать итоги внеочередных парламентских выборов и, пользуясь лазейками во французских законах, поручил формирование правительства не лидеру победившей коалиции левых сил «Новый народный фронт», а представителю партии, занявшей всего лишь четвертое место.

Фото: Франсуа Байру. A UrelienMorissardgaojing/XinHua / www.globallookpress.com

В итоге созданный кабмин, предпочитавший проводить политику в интересах Макрона, был распущен через несколько месяцев. Новое правительство, обещавшее учесть ошибки предыдущего, но обещания своего так и не выполнившее, не протянуло и года. Теперь страна рискует войти в политический и экономический штопор, который угрожает потянуть за собой и другие государства Евросоюза. В это время самовлюбленный «галльский петух» в Елисейском дворце продолжает тратить время, силы и деньги налогоплательщиков на помощь Украине (читай — на продолжение военного конфликте) и мечтать о вводе в Незалежную французских «миротворцев».

Фото: Igor Fereira/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Казалось бы, подобное поведение президента Франции свидетельствует о его проблемах с головой. Вряд ли человек в здравом уме стал бы с маниакальным упорством лезть в чужие дела, в то время как у него самого в доме пожар. Но в том и дело, что Макрон действует по привычной и много раз опробованной европейской схеме — заливать внутриполитические пожары деньгами из ограбленных заморских колоний.

Проще говоря, внешняя, да и внутренняя политика Франции носит сегодня ярко выраженный колониальный характер. Весьма, надо сказать, классический, как из учебников, без всяких признаков гуманизма и приставок «нео».

Сам смысл участия французов в фактической оккупации Украины западными войсками — в доступе к богатым украинским ресурсам, которые стали бы ощутимым подспорьем для французской индустрии, задыхающейся от высоких цен на сырье и энергоносители. И все бы ничего, да Макрон явно перепутал эпохи и переоценил свои силы, так и не сумев понять: мир изменился, привычной колониальной халявы для представителей западной цивилизации больше не будет. Никто теперь не хочет становиться колонией. Ну а для тех, до которых, как до украинцев, еще не дошла пагубность подобного положения, есть старшие товарищи из ведущих держав Глобального Юга. С некоторых пор они внимательно следят, чтобы мировое перераспределение ресурсов происходило по-честному, а не в соответствии с пресловутым прозападным порядком. Этот поезд ушел.