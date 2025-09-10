Во Франции на протестах задержали почти 500 человек

BFMTV: число задержанных на протестах во Франции достигло 473

В ходе масштабных протестов во Франции полицейские задержали 473 человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«МВД сообщило о 473 задержаниях по всей стране, среди которых 203 — в Париже», — отметили журналисты.

По данным телеканала, 339 человек заключили под стражу. Всего на улицы французских городов вышло более 175 тысяч протестующих.

Францию потрясли массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 акций. Население страны выразило недовольство разработанными властями мерами жесткой экономии.

Протестующие перекрывают дороги и сталкиваются с полицейскими. На этом фоне для обеспечения порядка власти задействовали около 80 тысяч правоохранителей.

Политолог Павел Дубравский назвал президента Франции Эммануэля Макрона причиной масштабных митингов.