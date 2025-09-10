Протестующие начали перекрывать улицы в Париже

РИА «Новости»: протестующие в Париже стали перекрывать улицы и жечь костры

В Париже протестующие принялись жечь костры и перекрывать улицы в знак недовольства предложенными правительством мерами жесткой экономии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Около одного из лицеев на востоке французской столицы демонстранты вывалили мусор на дорогу и подожгли его, заблокировав движение. На место прибыли правоохранители в полной экипировке.

На кольцевой автодороге в Париже также произошли попытки блокировок. В общей сложности протестующим удалось перекрыть около шести важных развязок.

По данным издания La Depeche, участники демонстрации в окрестностях Тулузы сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии. В результате система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов прекратилось.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что гордится координацией французских протестов в его мессенджере.