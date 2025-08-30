Во Франции машина наехала на толпу людей

Один человек погиб и пятеро ранены после наезда машины на толпу во Франции

В результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Эвре на севере Франции погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщило агентство France Press .

ЧП произошло в ночь на субботу после массовой стычки в винном баре в центре города. Охранники перед этим вывели посетителей из заведения. После ссоры один из участников конфликта сел в автомобиль и, предположительно, умышленно въехал в толпу задним ходом на большой скорости.

Один человек погиб на месте, еще пятерых экстренно доставили в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали двух находившихся в машине и поместили под стражу. Прокуратура Франции завела уголовное дело по статье об убийстве и покушении, но исключила расистские, террористические или какие-то другие мотивы.

