Возможные удары западным оружием по территории России, а также ввод войск НАТО на Украину выведут конфликт из-под контроля. Об этом французский политик Пьер Леллуш заявил в интервью Le Figaro .

«Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием „ввод войск на Украину“ и „удары вглубь территории России“, мы рискуем довести конфликт до неконтролируемой ситуации», — сказал он.

По словам эксперта, по мере того, как Франция продолжит активно помогать ВСУ, повышается вероятность страны быть полностью вовлеченной в боевые действия. Сначала Париж отправляет оружие, инструкторов, а потом оказывается, что страна уже стала участником столкновений. Политик напомнил, что аналогичная ситуация складывалась во Вьетнаме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт на Украине может быстро завершиться, если остановить поставок ВСУ западных вооружений.