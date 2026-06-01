Во Франции число задержанных при беспорядках после победы ПСЖ возросло до 900

Во Франции во время беспорядков, начавшихся после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, задержали около 900 человек. Об этом сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес в эфире радио France Inter .

До этого он заявлял о 780 задержанных.

«Я обновляю итоговую цифру: в общей сложности было произведено более 890 задержаний. Это на 45% больше, чем в прошлом году», — сказал Нуньес.

В субботу «Пари Сен-Жермен» победил английский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, в серии пенальти — 4:3), став победителем турнира второй сезон подряд. Сразу после победы, в ночь на воскресенье, фанаты устроили погромы на улицах французских городов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франции после победы ПСЖ. По его словам, бесконтрольная иммиграция — это ошибка политиков ЕС, которую не признают и не исправляют.