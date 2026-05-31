Дмитриев: европейские бюрократы не признают ошибки с иммиграцией

Бесконтрольная иммиграция — ошибка руководства Евросоюза, которую не признают и не исправляют. К такому выводу пришел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его процитировал ТАСС .

Так Дмитриев прокомментировал пост с кадрами, на которых болельщики разбивают витрины магазинов и автомобили.

Накануне вечером французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выиграл в финальном матче Лиги чемпионов у английского «Арсенала». Игра проходила в Будапеште.

После известия о победе во Франции начались уличные беспорядки, погромы, поджоги машин. Полицейских закидывали фейерверками, петардами и стеклянными бутылками. Семеро из них ранены, один в тяжелом состоянии.

Утром власти сообщили, что задержали более 400 дебоширов по всей стране.