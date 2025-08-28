Во Франции больницы начали готовить к большой войне

Минздрав Франции разослал инструкции главам региональных органов здравоохранения, предусматривающие создание к марту 2026 года новых медицинских центров для пациентов, возвращающихся из зоны боевых действий. Об этом сообщила газета Le Canard enchaine .

В документе говорится, что центры должны располагаться вблизи железнодорожных или автобусных станций, аэропортов или портов, чтобы обеспечить перенаправление на родину иностранных военнослужащих.

Медицинские центры в течение двух месяцев подряд будут иметь возможность принимать на лечение как минимум по 100 военных в день, а в наиболее загруженные периоды — до 250 человек ежедневно в течение трех дней.

Особое внимание рекомендуется уделять реабилитации, физической терапии и лечению посттравматических психических расстройств.

