Во Франции атаковали завод компании Delair, производящей дроны для ВСУ

Во Франции завод компании Delair, которая производит дроны для Украины, атаковали коктейлями Молотова. Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, нападение на территорию предприятия произошло еще 1 июня. Камеры видеонаблюдения сняли несколько человек, которые бросали зажигательные смеси в заднюю часть здания.

«Прокуратура Тулузы начала расследование нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», — указали в материале.

Ранее стало известно, что Россия опубликует точные адреса канадских заводов по производству дронов для ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.