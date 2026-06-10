Россия обнародует адреса предприятий по производству беспилотников на территории Канады, действующих в интересах киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы все видим, все знаем, мы делаем соответствующие выводы. <…> Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис, отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, который стремится всеми способами и дальше подпитывать этот самый кровавый конфликт», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона сохраняет за собой право на адекватный ответ и учтет новые факторы в военно-политическом планировании. Точные адреса всех производств беспилотников в Канаде опубликуют, потому что «люди должны знать».

Она отметила, что 25 мая при содействии Минобороны Канады создали совместное предприятие канадского и украинского частного бизнеса. Канада получает прибыльное военное производство, а Украина скрывает стратегический запас вооружений от российских ударов. Планируется выпуск нескольких тысяч дронов в год.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил обеспечить бесперебойную отправку техники и боеприпасов киевскому режиму. Пять стран НАТО, включая Францию и Великобританию, отказались тратить 0,25% своего ВВП на поддержку Украины.