Во Франции арестовали свыше 50 предполагаемых педофилов

Во Франции в рамках масштабной операции по пресечению деятельности педофилов в Сети арестовали 55 мужчин. Об этом сообщил CNN .

По данным телеканала, всем подозреваемым от 25 до 75 лет. Их уличили в переписке с чрезвычайно опасным педофилом, которого арестовали летом прошлого года.

«Все эти 55 человек обменялись изображениями CSAM (материалы о сексуальном насилии над детьми) с опасным педофилом, поэтому у нас были цифровые доказательства, указывающие на их причастность», — заявила глава оперативного подразделения по делам несовершеннолетних Квентин Беван.

Также она отметила, что задержанные относятся к разным слоям общества. Среди них были государственные служащие, врачи и военные.

Ранее в США поймали педофила, который в свои 27 лет притворялся 17-летним школьником. Он посещал школы, чтобы насиловать там детей.