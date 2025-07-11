Во Флориде задержали женщину, пытавшуюся поговорить с Трампом и грозившую оружием

По ее данным, 49-летняя местная жительница припарковалась недалеко от резиденции, затем подошла к охране и заявила, что у нее в машине оружие и она хочет срочно поговорить с Трампом.

Сотрудники Секретной службы задержали американку. Позже во время расследования выяснилось, что ее водительские права просрочены, а на автомобиле нет номеров. Была ли она на самом деле вооружена, не сообщается. При этом встретиться с президентом США она все равно не смогла бы — он в это время находился в Белом доме.

Суд запретил ей приближаться к Мар-а-Лаго и любым другим зданиям, принадлежащим Трампу.

Ранее Меланию Трамп назвали самой незаметной первой леди США со времен Бесс Трумэн. По данным той же газеты, она провела в Белом доме всего две недели после инаугурации, а с тех пор находится во Флориде или в небоскребе мужа на Манхэттене.