Во Флориде белка перегрызла проводку и сожгла дом

Семья Дэвис-Банта во Флориде лишилась дома после пожара, который начался из-за белки на чердаке. Об этом сообщил телеканал WMBB .

Поздней ночью отец семейства проснулся от шума и запаха гари. Он успел вывести на улицу жену, детей, собаку и кота.

Дом спасти не удалось, к приезду пожарных он выгорел полностью. Позже специалисты выяснили, что на чердак пробралась белка и перегрызла электропроводку. Короткое замыкание вызвало возгорание.

Люди и домашние животные не пострадали, но семья лишилась почти всего имущества.

Ранее специалисты отметили, что в морозные дни вероятность пожаров значительно возрастает. Правда, в России эту тенденцию связывают не с белками, с активным использованием отопительных приборов и повышенной нагрузкой на инженерные системы жилых домов.