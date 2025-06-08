Во Флориде арестовали мужчину за нападение с ножом на акулу из мести

«Кровавое» видео, где мужчина бьет акулу ножом, завирусилось в Сети. Правоохранители заинтересовались случаем. Напавшего на хищника жителя Флориды задержали, об этом сообщила газета The New York Post .

В Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды поступила жалоба от анонима. Американцу Зейну Гарретту предъявили обвинение в жестоком обращении с животными.

Тот рассказал, что бил филейным ножом акулу, так как хотел проучить. По его словам, хищник сломал ему удочку и украл улов. Убивать животное мужчина не хотел, но надеялся, что жестоко расправившись с одной, отпугнет других.

На допросе мужчина также признался, что раньше расправлялся с акулами огнестрельным оружием.

При задержании Гарретт представился капитаном судна Second Nature Charters, однако лицензии на управление лодкой у него не оказалось.

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