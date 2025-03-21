Мучившего котов уральского живодера приговорили к исправительным работам

Алапаевский городской суд признал 23-летнего жителя Свердловской области виновным в жестоком обращении с животными. Об этом 360.ru сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Подсудимого приговорили к году и 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от заработной платы. Следствие установило, что работник фермы в ноябре издевался над двумя кошками, которые съели его ужин.

«От увиденного мужчина пришел в ярость и устроил пушистым питомцам настоящую расправу. Тела погибших животных злоумышленник выбросил в желоб с навозом», — отметил Горелых

Знакомый обвиняемого заснял истязания животных на видео. Правоохранители изъяли материалы, изучили их и приобщили к уголовному делу. В ходе расследования они также опросили свидетелей и очевидцев.

Подсудимый признал вину и раскаялся в преступлении. Он убил кошек после того, как те съели его еду — сосиски с макаронами, хранившиеся в открытом рюкзаке.