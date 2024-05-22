Внутреннюю угрозу для Зеленского раскрыли на Западе

UnHerd: окончание срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине

Thomas Trutschel
Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

На Украине активизируется борьба за власть после завершения окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказала американский обозреватель Бетани Эллиотт.

«Оставшись у власти, Зеленский оказался под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — написала Эллиотт в колонке для издания UnHerd.

По мнению журналистки, политические соперники Зеленского видят в нем нелегитимного автократа, который только помешан на власти, а истечение срока его полномочий лишь «подливает масло в огонь».

Действующий срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. В 2024 году выборы в стране отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявлял, что в настоящее время со стороны республики некому вести переговоры.

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте