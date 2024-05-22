UnHerd: окончание срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине

На Украине активизируется борьба за власть после завершения окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказала американский обозреватель Бетани Эллиотт.

«Оставшись у власти, Зеленский оказался под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — написала Эллиотт в колонке для издания UnHerd.

По мнению журналистки, политические соперники Зеленского видят в нем нелегитимного автократа, который только помешан на власти, а истечение срока его полномочий лишь «подливает масло в огонь».

Действующий срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. В 2024 году выборы в стране отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявлял, что в настоящее время со стороны республики некому вести переговоры.