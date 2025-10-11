Внучка Трампа сыграла с ним в гольф под Скриптонита

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон сыграла с ним в гольф под трек рэпера Скриптонита. Видео девушка опубликовала в соцсети TikTok.

На кадрах запечатлено, как Трампы играли в гольф. В моменты, когда у девушки получалось закатить мяч в лузу, они легонько стукались кулаками.

В конце видео Трамп с внучкой ехали по полю на электромобиле. Все это время на фоне играл трек Скриптонита «Не расслабляйся», который вышел в 2024 году.

У президента США пятеро детей и 11 внуков. Кай Мэдисон — старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она профессионально увлекается гольфом и ведет свой блог, за которым следят 3,4 миллиона подписчиков.

Ранее невестка Трампа призвала президента Украины Владимира Зеленского приступить к переговорам в Россией.