Внучка покойной королевы Елизаветы II принцесса Евгения в третий раз стала мамой

Младшая дочь принца Эндрю и внучка покойной королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила третьего ребенка. Букингемский дворец подтвердил информацию о пополнении в королевской семье.

Принцесса Евгения в соцсети разместила фото с младенцем. На снимке ребенок лежит на животе в слипе с крыльями и крепко держит папу за палец.

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с радостью сообщают о благополучном появлении на свет их дочери, которая родилась в понедельник, 3 августа, в больнице в Лиссабоне. Вес новорожденной составил три килограмма 200 граммов», — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Имя ребенка пока не разглашается.

После ареста опального принца Эндрю его дочери, принцессы Беатрис и Евгения, отказались общаться с ним. Сестры считают отца предателем и хотят оградить своих детей от происходящего.