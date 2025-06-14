Раскрылись планы Польши против России в космосе

NL: Польша закупает спутники и готовится к возможному конфликту с Россией

Польша всерьез готовится к космическому противостоянию с Россией. Такое мнение в колонке для National Interest выразил аналитик Брендон Уайхерт.

Польские власти убеждены, что Москва якобы и сама готовится к противостоянию с НАТО. При таком развитии событий, уверяет автор материала, одной из первых целей станет именно Польша.

С началом конфликта на Украине Варшава активизировала закупки современной техники. Польская армия расширяется, власти вкладываются и в новые направления обороны.

Особое внимание Польша уделяет развитию спутниковых технологий. В 2023 году правительство заключило контракт с Airbus на поставку двух военных спутников-разведчиков — их должны вывести на орбиту к 2027 году.

К концу 2024 года к этому заказу добавились четыре микроспутника на платформе HyperSat, разработанной польской компанией Creotech, стоимостью 134 миллиона долларов.

Для страны, чей военный бюджет ограничен, такие компактные спутники — разумный выбор, объясняет Уайхерт. Это позволяет Польше поддерживать собственные космические возможности и контролировать ситуацию на поле боя, не тратя средства на дорогостоящие крупные аппараты.

Микроспутники будут находиться на низкой околоземной орбите, он оснащены оптическими приборами для съемки Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.

В прошлом году Варшава также запустила Агентство геопространственной разведки и спутниковых сервисов, которое займется координацией польских спутников и военных миссий, притом прежде всего против России.

По мнению Уайхерта, польский пример может стать ориентиром для других стран НАТО. Аналитик считает космос ключевым полем для будущих конфликтов.

По его мнению, даже ограниченное число собственных спутников позволяет Варшаве повышать управляемость войсками и усиливать разведку на фоне нестабильности в Европе и неопределенной позиции США по безопасности континента.

Строительство оборонительной линии на границе с Россией Польша начала еще в 2024 году.