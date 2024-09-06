Внешний вид Путина во время визита в Монголию поразил жителей Китая

Sohu: жители Китая признали, что Путин выглядит очень хорошо для своих лет

Жителей Китая поразил внешний вид российского лидера Владимира Путина во время его визита в Монголию. Об этом сообщило издание Sohu .

«Пользователи Сети отметили, что у президента Путина очень хорошая фигура. Он не похож на своих сверстников и выглядит намного моложе их», — отметили журналисты.

Читатели добавили, что президент России находит время для занятий спортом, несмотря на напряженный график. Китайцы также указали на роскошный прием, который организовали для Путина в Улан-Баторе.

Путин прибыл в центр Улан-Батора на Aurus. Его приветствовал почетный караул и конная гвардия в «средневековых» мундирах.