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    «Внешнеполитический анекдот». Захарова оценила методы торговой войны против РФ

    Захарова: методы торговой войны против РФ напоминают внешнеполитический анекдот

    Фото: РИА «Новости»

    Запад придерживался двойных стандартов при ведении торговой войны с Россией. От одних стран он требовал отказаться от российских энергоресурсов, а другие наоборот подталкивал к диалогу. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ТАСС.

    «Было бы, кстати, неплохо вспомнить, что это же действительно уже похоже на какой-то современный внешнеполитический анекдот», — сказала она.

    Захарова напомнила, как на дружественные страны давили, требуя отказаться от российских энергоресурсов, но энергетический диалог собственных союзников с Россией считали нормальным. Дипломат призвала придерживаться единого стандарта, а не предпринимать такие странные шаги.

    Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил о тяжелых экономических последствиях разрыва связей с Россией. Он призвал принять срочные меры.