Запад придерживался двойных стандартов при ведении торговой войны с Россией. От одних стран он требовал отказаться от российских энергоресурсов, а другие наоборот подталкивал к диалогу. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила ТАСС .

«Было бы, кстати, неплохо вспомнить, что это же действительно уже похоже на какой-то современный внешнеполитический анекдот», — сказала она.

Захарова напомнила, как на дружественные страны давили, требуя отказаться от российских энергоресурсов, но энергетический диалог собственных союзников с Россией считали нормальным. Дипломат призвала придерживаться единого стандарта, а не предпринимать такие странные шаги.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил о тяжелых экономических последствиях разрыва связей с Россией. Он призвал принять срочные меры.