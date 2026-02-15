ВМС США захватили второй танкер с иранской нефтью за неделю

Военно-морские силы США захватили в Индийском океане танкер Veronica III, перевозивший иранскую нефть. Об этом сообщило американское военное министерство в соцсети X .

По данным Пентагона, судно пыталось обойти санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Военные отслеживали его путь от Карибского моря до Индийского океана. Операция по перехвату прошла без инцидентов, отметили в ведомстве.

«Судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом, надеясь ускользнуть», — сообщили в ведомстве.

В министерстве пообещали и дальше пресекать попытки обхода санкций и лишать нарушителей свободы передвижения в морской сфере.

Танкер находился в санкционном списке США. Детали операции и дальнейшую судьбу судна и груза в Пентагоне не раскрыли.

Ранее то же самое произошло 9 февраля. Военные США преследовали танкер от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.