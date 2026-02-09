США перехватили танкер в Индийском океане

Военно-морские силы США перехватили и досмотрели танкер в Индийском океане, якобы нарушивший санкционный режим. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Ночью вооруженные силы в зоне ответственности INDOPACOM осуществили проверку права посещения, перехват и посадку на судно Aquila II. Оно действовало вопреки установленному президентом Дональдом Трампом в Карибском бассейне карантину для подсанкционных судов», — заявили в ведомстве.

В Пентагоне добавили, что военные США преследовали танкер от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.

По информации управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, танкер Aquila II ходил под флагом Панамы.

Ранее власти Эстонии задержали контейнеровоз под багамским флагом у острова Найссар по подозрению в контрабанде в Россию. Baltic Spirit следовал в Санкт-Петербург из Эквадора и зашел в воды Эстонии для бункеровки.