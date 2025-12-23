ВМС США раскрыли характеристики новых линкоров класса Trump

ВМС США планируют построить новую серию боевых кораблей, условно обозначенных как линкоры класса Trump. Об этом сообщил Telegram-канал «Русское оружие» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил США.

Согласно опубликованной информации, корабли, включая головной BBG-1 Defiant, оснастят 12 баллистическими ракетами средней дальности CPS — корабельной версией комплекса LRHW Dark Eagle. Ракеты получат гиперзвуковые планирующие боевые блоки C-HGB с заявленной скоростью до 12-15 Махов на маршевом участке и 3,5-4,5 Маха на терминальном. Дальность поражения оценивается в 3,5-3,7 тысячи километров

Основным артиллерийским вооружением станет электромагнитная пушка. Она рассчитана на применение гиперзвуковых снарядов HVP с дальностью стрельбы до 155-185 километров и начальными скоростями до 7,4 Маха. Кроме того, корабли планируется оснастить двумя боевыми лазерами мощностью по 300 или 600 киловатт каждый.

По предварительным характеристикам, длина кораблей составит 165-175 метров, водоизмещение — 35-37 тысяч тонн.

Как заявил президент США Дональд Трамп, строительство одного корабля займет около 2-2,5 года. Всего в серию может войти до 25 единиц. Трамп объявил о запуске программы строительства новых линкоров в рамках инициативы по модернизации ВМС США, которые, по его словам, сталкиваются с перерасходами бюджета и задержками при реализации текущих проектов.