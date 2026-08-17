ВМС США нарастят выпуск ракет Tomahawk по контракту с Raytheon

Военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon, входящей в RTX, контракт стоимостью 22,9 миллиарда долларов на ускоренное производство крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили в американском военном ведомстве .

Соглашение предусматривает наращивание темпов выпуска Tomahawk — дальнобойных крылатых ракет.

Заместитель военного министра США Майкл Даффи заявил, что американские власти призвали промышленность нарастить производство боеприпасов, и RTX откликнулась на этот запрос.

Соглашение также призвано дать производителю возможность расширить штат сотрудников, увеличить производственные мощности и укрепить цепочки поставок.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као назвал контракт на 22,9 миллиарда долларов знаковой инвестицией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны Ford и General Motors могут в ближайшее время начать производство вооружений: противоракет для комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.