Дипломаты выяснили причину задержания танкера Sea Owl I в Швеции

Причина вынужденной остановки танкера Sea Owl I в Швеции не связана с политикой. У местных властей возникли вопросы к его техническому состоянию, сообщил ТАСС посол России Сергей Беляев.

«На данном этапе непосредственно к членам экипажа претензий у шведов нет», — сказал он.

Береговая охрана Швеции, по предварительным данным Беляева, остановила Sea Owl I из-за вопросов к его техническому состоянию и соблюдению требований экологической безопасности. Дипломаты уточнят обстоятельства и окажут морякам консульскую помощь.

Танкер под флагом Коморских островов 12 марта перехватили у берегов города Треллеборг, сотрудники спецподразделения полиции взошли на борт и провели обыск. Шведские силовики утверждали, что Sea Owl I якобы числился в санкционных списках ЕС.