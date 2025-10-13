Российская подлодка у берегов Франции всполошила НАТО

У побережья Франции поднялась российская подводная лодка «Новороссийск», которая служит носителем ракеты «Калибр». Об этом сообщило Морское командование НАТО в соцсети Х.

Авторы поста уточнили, что подлодка Б-261 предполагала подъем на поверхность из-за неисправности, однако альянс подготовился к защите союзников и заявил о контроле ситуации в море.

В НАТО «Новороссийск» прозвали «Черной дырой» за высокую акустическую скрытность. В сопровождении морского буксира «Яков Гребельский» и под присмотром боевых кораблей альянса подлодка держит путь домой. Суда уже миновали пролив Ла-Манш.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о превосходстве американских подлодок над российскими. Однако заявление прозвучало на фоне его перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.