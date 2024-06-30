ВМС Британии сообщили о «подозрительном сближении» с судном возле Йемена

ВМС Британии сообщили об инциденте с судном в Красном море у Йемена

ВМС Британии заявили о «подозрительном сближении» с судном в Красном море у берегов Йемена. Информация появилась на странице управления морских торговых операций Великобритании при ВМС (UKMTO) в социальной сети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен», — следует из заявления.

Других подробностей нет.

Ранее, 18 июня, UKMTO сообщило о том, что у берегов Йемена загорелось и затонуло торговое судно. По нему ударили в 106 километрах к юго-западу от порта Ходейда. Несмотря на пожар, судно продолжало двигаться к порту, экипаж эвакуировался. Однако позже к Красном море нашли обломки этого судна и топливо.

В конце апреля еще одно британское судно атаковали вблизи Йемена. Это произошло в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен. Британские власти начали расследование.