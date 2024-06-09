ВМС Британии сообщили о нападении на корабль в Красном море

Фото: РИА «Новости»

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на корабль в 150 километрах от йеменского порта Адена в Красном море. Об этом сотрудники управления написали с соцсети X.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», — сказано в сообщении управления.

Британские военные назвали случившееся атакой, идет расследование. UKMTO также призывает суда ходить в этом районе с осторожностью.

Неделю назад стало известно о взрыве на корабле, находившемся в 90 километрах от берегов Йемена. Британские военные назвали этот эпизод нападением.

В конце мая хуситы выпустили ракеты по авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом рассказала военный представитель организации Яхья Сариа. По ее словам, американский корабль был поражен крылатыми и баллистическими ракетами.

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