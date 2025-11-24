ВМФ Великобритании сообщил о якобы задержании «Стойкого» и «Ельни»

Военно-морской флот Великобритании сообщил о задержании российского судна и танкера вблизи своего побережья. Об этом сообщило издание Independent .

Речь идет о российском корвете «Стойкий» и танкере «Ельня». При прохождении вдоль британского побережья их перехватили и задержали. ВМФ назвал это частью взаимодействия с партнерами по НАТО. Также пресс-служба военно-морского флота отметила, что активность российских кораблей повысилась на 30%.

Патрульное судно HMS Severn на протяжении двух недель сопровождало российские корабли во время прохода через Дуврский пролив с последующим следованием к западным прибрежным районам.

Потом наблюдение у побережья Бретани перешло к союзнику по НАТО, однако HMS Severn продолжило контролировать судно дистанционно. Точное время задержания «Стойкого» и «Ельни» в Британии не раскрыли.

Ранее министр обороны Великобритании обвинил экипаж российского корабля «Янтарь» в ослеплении пилотов лазером. По его словам, это уже якобы второй такой случай за год.