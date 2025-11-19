Министр обороны Британии обвинил российский корабль в ослеплении пилотов лазером
Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил экипаж российского корабля «Янтарь» в наведении лазерных лучей на сопровождавшие британские самолеты. Заявление главы военного ведомства опубликовала газета The Guardian.
Хили сделал предупреждение России из-за деятельности корабля «Янтарь» вблизи британских вод. Он подчеркнул, что это уже второй подобный случай за год.
По словам министра обороны страны, экипаж российского судна вел картографирование подводных кабелей связи и направлял лазеры на пилотов ВВС Великобритании.
«Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если „Янтарь“ отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы», — предупредил Хили.
Ранее стало известно, что в Британии подтвердили приостановку обмена разведданными с США. Государство не будет предоставлять Соединенным Штатам данные о подозрительных судах в Карибском море.