Министр обороны Британии обвинил российский корабль в ослеплении пилотов лазером

Хили сделал предупреждение России из-за деятельности корабля «Янтарь» вблизи британских вод. Он подчеркнул, что это уже второй подобный случай за год.

По словам министра обороны страны, экипаж российского судна вел картографирование подводных кабелей связи и направлял лазеры на пилотов ВВС Великобритании.

«Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если „Янтарь“ отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы», — предупредил Хили.

Ранее стало известно, что в Британии подтвердили приостановку обмена разведданными с США. Государство не будет предоставлять Соединенным Штатам данные о подозрительных судах в Карибском море.