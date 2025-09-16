Вместо дрона в жилой дом в Польше попала ракета F-16

Rzeczpospolita: в жилой дом в Польше прилетел не дрон, а ракета F-16

В Польше во время происшествия с дронами в жилой дом в городе Вырыки попала ракета с истребителя F-16, а не БПЛА. Об этом сообщил источник издания Rzeczpospolita .

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — уточнили авторы материала.

Источник рассказал, что на дом рухнула ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Ее запустили с польского самолета F-16, но во время полета у снаряда возникли неполадки в системе наведения. Ракета не взорвалась из-за сработавших предохранительных устройств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал происшествие с дронами в Польше провокацией. По его словам, БПЛА прилетели с Украины, причем незаряженными, так как на большее у авторов этой идеи не хватило духа.