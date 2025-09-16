«Кому они нужны?» Володин назвал происшествие с БПЛА в Польше провокацией

Володин обвинил Украину в провокации с беспилотниками в Польше

Дроны прилетели на территорию Польши с Украины, причем незаряженными, поскольку на большее у авторов провокации не хватило духа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, его слова привела «Парламентская газета» .

По словам Володина, в Европе регулярно придумывают «пугалки» про Россию.

«И снова возникают разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» — добавил он.

Накануне в Варшаве сбили беспилотник над правительственным комплексом. Его обезвредили сотрудники Бюро охраны правительства (российский аналог — ФСО). Премьер Польши Дональд Туск заявил, что из-за этого происшествия задержали двух граждан Белоруссии.