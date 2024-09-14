Власти Зимбабве разрешили забой 200 слонов из-за нехватки продовольствия

Обрушившаяся на Зимбабве засуха привела к серьезной нехватке продовольствия. Власти страны объявили о введении чрезвычайного положения и распорядились забить 200 слонов для обеспечения населения питанием. Об этом со ссылкой на управление по охране дикой природы сообщила газета The Guardian .

Охотиться на животных станут в природных парках, включая национальный парк «Хванга», где сейчас обитают 65 тысяч животных, что в четыре раза превышает его вместимость.

«В Зимбабве больше слонов, чем нужно», — так аргументировал свое решение министр окружающей среды Ситембисо Ниони.

Он заявил, что уже поручил управлению парков дикой природы начать выбраковку животных, которые пойдут на мясо.

Глава ведомства подчеркнул, что по такому же пути пошла Намибия, где начали забой слонов и других диких животных, чтобы обеспечить голодающее население необходимым белком.

Власти Намибии подтвердили, что дали распоряжение на забой более 700 особей различных видов, среди которых 83 слона, чтобы не дать населению погибнуть от голода за сильнейшую засуху в последние десятилетия.

В конце июня стало известно о нападении дикого разъяренного слона на группу туристов в Замбии. Животное вытащило из машины и растоптало 64-летнюю американку. От полученных травм она скончалась на месте.