Слон вытащил из автомобиля туристку и насмерть затоптал ее в Замбии

Слон напал на группу туристов в Замбии. Он вытащил из автомобиля и насмерть затоптал 64-летнюю американку. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Джулиана Гле Турно из Нью-Мексико была с группой, которая остановилась возле моста Марамба в Ливингстоне. В этот момент слон напал на женщину», — отметили в сообщении.

Все произошло 19 июня. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Это уже не первый случай нападения слонов на туристов в Замбии. Ранее разъяренное животное опрокинуло грузовик с пассажирами в национальном парке Кафуэ. В результате погибла 80-летняя американка, еще одна женщина получила травмы.

В Иниди из-за ездового слона пострадала российская туристка. Он сбросил ее с себя во время экскурсии, писали «Известия».