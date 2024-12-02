Власти Венгрии заявили о подготовке теракта на трубопроводе «Дружба»

Проходящий по территории Венгрии участок трубопровода «Дружба» стал целью для проведения теракта. Сотрудники спецслужб страны приступили к расследованию для предотвращения возможной атаки. Об этом сообщило издание Magyar Nemzet .

С заявлением о проникновении на территорию Венгрии группы диверсантов, готовящей атаку на трубопровод, выступил министр внутренних дел Словакии Матус Сутай Эсток. Он пояснил, что такие данные получили спецслужбы страны и передали их соседям.

По трубопроводу «Дружба» Россия ведет прокачку нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Сырье поступает через ветки, которые разделяются на территории Украины, чьи власти неоднократно заявляли, что намерены остановить прокачку со следующего года, когда истечет срок действия контракта.

Но после вмешательства компании Mol Group прокачка продолжится. Фирма объявила, что при переходе границы сырье становится ее собственностью, поэтому под санкции российская нефть не подпадет.

В минувшую субботу на польском участке нефтепровода «Дружба» заметили утечку нефти. Для предотвращения чрезвычайной ситуации перегон сырья на ветке временно остановили. Польский оператор Pem, в чьей зоне ответственности находится работа трубопровода, заявил, что не исключает ни одной причины повреждения, в том числе диверсию.