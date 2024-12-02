Польский оператор не исключил повреждение «Дружбы» диверсантами

Оператор польского отрезка трубопровода «Дружба» пока не исключает никаких причин его повреждения. В числе прочих Pern рассматривает и диверсию, сообщила РИА «Новости» пресс-служба польского энергоконцерна.

Как рассказал собеседник агентства, уже сейчас сотрудники Pern работают над восстановлением прокачки. Другая команда ликвидирует последствия утечки нефтепродуктов, внутренний следственный отдел занимается поиском причин произошедшего.

Точная причина повреждения трубопровода будет известна только по результатам экспертного заключения. До этого момента Pern допускает любую версию — от чисто технической до диверсии.

Утечку сырьевого трубопровода «Дружба» обнаружили в районе города Пневы. По этой нитке нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена, а поставки нефти продолжились по второй линии. Оператор заверил, что ее технические возможности полностью удовлетворяют объемные потребности потребителей.