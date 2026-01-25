Власти Великобритании объявили о создании «британского ФБР»

Новое подразделение объединит задачи Национального агентства по борьбе с преступностью, включая борьбу с контрабандой наркотиков и торговлей людьми, с функциями других национальных ведомств, таких как контртеррористические службы и дорожная полиция.

Глава «британского ФБР», национальный комиссар по борьбе с преступностью, займет самый высокий пост в стране, сообщает агентство. Сейчас самую высокопоставленную должность в правоохранительных органах удерживает глава Лондонской столичной полиции.

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы в рамках масштабных реформ правоохранительной системы. Эти реформы считаются крупнейшими со времен основания первой британской полиции Робертом Пилом в 1829 году. Премьер-министр страны пообещал представить новые меры 26 января.

«Нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, получившую название «британское ФБР», которая будет использовать таланты мирового класса и самые современные технологии для розыска и поимки опасных преступников», — процитировало Reuters заявление министра внутренних дел Британии Шабаны Махмуд.

