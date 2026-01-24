Формирование Совета мира вызвало сильное раздражение в Британии

Инициатива американского президента Дональда Трампа по созданию Совета мира разозлила руководство Британии. Об этом каналу «Россия 24» заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Он объяснил, что британская элита почувствовала, что скоро наступит новый миропорядок.

«Идея создания Совета мира вызвала здесь сильное раздражение. [Премьер Британии Кир] Стармер фактически отказался в ней участвовать», — подчеркнул дипломат.

По его словам, раздражение у британского руководство возникло из-за формирование нового миропорядка, основанного на непривычных для страны правилах.

Ранее американский лидер на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон рассказал, что некоторые участники Совета мира вложили в структуру более миллиарда долларов. Он напомнил, что Устав подписали 18 государств.

Совет мира получил статус официальной международной организации и может стать одной из самых важных структур в истории, добавил Трамп.